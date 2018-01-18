Хьюитт и Грот с победы стартовали на Australian Open в парном разряде

Капитан сборной Австралии в Кубке Дэвиса Ллейтон Хьюитт, возобновивший карьеру, чтобы сыграть в паре с Самуэлем Гротом на Открытом чемпионате Австралии 2018 года, вышел во второй круг. На старте соревнований они победили представителя Узбекистана Дениса Истомина и Михаила Кукушкина из Казахстана со счётом 6:3, 6:3. Теннисисты провели на корте 1 час 10 минут.

За выход в третий круг Хьюитт и Грот поспорят с голландцем Жан-Жюльеном Роже и румыном Хорей Тецэу, посеянными в Мельбурне под третьим номером.