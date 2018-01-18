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Хьюитт и Грот с победы стартовали на Australian Open в парном разряде

Теннис

Капитан сборной Австралии в Кубке Дэвиса Ллейтон Хьюитт, возобновивший карьеру, чтобы сыграть в паре с Самуэлем Гротом на Открытом чемпионате Австралии 2018 года, вышел во второй круг. На старте соревнований они победили представителя Узбекистана Дениса Истомина и Михаила Кукушкина из Казахстана со счётом 6:3, 6:3. Теннисисты провели на корте 1 час 10 минут.

За выход в третий круг Хьюитт и Грот поспорят с голландцем Жан-Жюльеном Роже и румыном Хорей Тецэу, посеянными в Мельбурне под третьим номером.

Australian Open — парный разряд (м) 2018. 1-й круг
18 января 2018 года, четверг. 11:05 МСК
Денис
Истомин
Михаил
Кукушкин
Самуэль
Грот
Ллейтон
Хьюитт
3:6 3:6
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