Юханссон: думаю, Хьюитту стоит рассмотреть возможность возвращения в тур

Победитель Открытого чемпионата Австралии 2002 года швед Томас Юханссон отметил игру капитана сборной Австралии в Кубке Дэвиса Ллейтона Хьюитта на старте Australian Open в парном разряде. Хьюитт в дуэте с Самуэлем Гротом обыграл представителя Узбекистана Дениса Истомина и Михаила Кукушкина из Казахстана со счётом 6:3, 6:3. Ллейтон возобновил карьеру только для участия в этих соревнованиях.

«Я действительно думаю, что Ллейтону Хьюитту стоит рассмотреть возможность возвращения в тур. В сегодняшней парной встрече он на корте был лучшим», — написал Юханссон в своём «твиттере».