Докич: большинство теннисисток не лучшего мнения о Шараповой

Бывшая четвёртая ракетка мира, полуфиналистка Уимблдона-2000 австралийка Елена Докич поделилась мнением о россиянке Марии Шараповой.

«Шарапова играет в WТА более 10 лет, но для большинства девушек она остаётся загадкой. Она не хочет дружить с соперницами и всегда ведёт себя очень строго. Игроки могут видеть её на турнире только по ту сторону сетки. Вы никогда не увидите её в комнате отдыха игроков. Не секрет, что у многих игроков сложные отношения с оппонентками, мы не всегда дружим, но Мария ни с кем не разговаривает. Я играла с ней на Уимблдоне-2003, а спустя несколько недель мы столкнулись, и она даже не поздоровалась. Я никогда не воспринимала это на свой счёт. Все знают, какая Шарапова, для неё это нормально.

Она хочет побеждать и не собирается сближаться с кем-либо в WТА. Отчасти я это понимаю, потому что мы все соперницы. Такая же философия у Эжени Бушар, а вот Серена Уильямс ведёт себя по-другому. Это личный выбор каждого, но, учитывая подход Марии, не стоит удивляться, что большинство теннисисток не лучшего мнения о ней", — написала Докич в своей колонке на сайте The Daily Telegraph.