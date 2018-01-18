Организаторы Australian Open поставили матч Надаля не на центральный корт

Организаторы Открытого чемпионата Австралии опубликовали расписание пятого игрового дня турнира, матчи которого пройдут в пятницу, 19 января.

Обращает на себя внимание то, что первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль проведёт матч третьего круга с боснийцем Дамиром Джумхуром (28) на арене Маргарет Корт, а не на центральном корте имени Рода Лэйвера. Этот поединок пройдёт четвёртым запуском.

Также стоит отметить, что россиянин Андрей Рублёв (30) сыграет с болгарином Григором Димитровым (3) на арене Рода Лэйвера третьим запуском.