Сандгрен: всегда буду помнить о победе над Вавринкой, сегодня всё было особенным

Американец Теннис Сандгрен прокомментировал победу над швейцарцем Станисласом Вавринкой со счётом 6:2, 6:1, 6:4 во втором круге Australian Open.

«Я никогда не играл на таком большом стадионе. Сегодня всё было особенным: и арена, и уровень соперника, и атмосфера, и стадия соревнований. Я всегда буду помнить об этой победе, что бы ни случилось в дальнейшем. Никогда не знаешь, что произойдёт дальше.

Почему я не радовался победе? Потому что очень уважаю Стэна и понимаю, что у него есть проблемы со здоровьем. У меня тоже не всё хорошо в этом плане, поэтому прекрасно понимаю, что он испытывает. Я желаю ему как можно скорее вернуться в лучшую форму. Я сказал ему, что смотрел финал US Open в баре и не мог поверить, что можно так играть в теннис", — приводит слова Сандгрена официальный сайт турнира.