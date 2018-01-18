Виландер: Шарапова победит Кербер и может выиграть Australian Open

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Матс Виландер, комментатор турнира Australian Open на каналах Eurosport, поделился мнением относительно шансов россиянки Марии Шараповой на победу на Открытом чемпионате Австралии.

«Выступление Марии будет зависеть от двух аспектов. Во-первых, непосредственно от уровня её игры, во-вторых, от того, насколько она уверена в способности побеждать на крупных турнирах. Всё-таки Мария после возвращения из соревнований Grand Slam выступила только на US Open. Она входит в число трёх теннисисток, имеющих наибольшие шансы, и неважно, что происходило в предыдущие годы. Мария не входит в число сеяных, что позволяет избежать дополнительного давления, но, вместе с тем, она обладает опытом побед на Grand Slam.

В матче с Кербер основное давление будет испытывать Энджи. Шарапова любит большие матчи и является одной из самых универсальных теннисисток в WТА. На Марию обрушилась критика в австралийской прессе, но, мне кажется, она думает: «Хорошо, я вам покажу». Для меня она фаворит в матче с Кербер, думаю, Шарапова победит", — сказал Виландер.