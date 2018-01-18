Федерер: не боюсь дневных матчей и готов играть в жару

Швейцарец Роджер Федерер после победы над немцем Яном-Леннардом Штруффом со счётом 6:4, 6:4, 7:6 (7:4) во втором круге Открытого чемпионата Австралии рассказал, как справляется с жарой.

«Играть на арене Рода Лэйвера всегда очень приятно, особенно вечером. Но все знают, что в Австралии бывает очень жарко. Несколько лет назад температура не опускалась ниже 40 градусов в течение четырёх или пяти дней. Сейчас пока таких дней два. Очень тяжело играть в таких условиях, это серьёзный вызов для каждого теннисиста, но условия одинаковые для всех.

Рад, что сыграл сегодня вечером, но и дневных матчей не боюсь. Как-то мне пришлось играть в Дубае при 45-градусной жаре, так что 38 градусов — почти нормально. У каждого человека организм индивидуально реагирует на сильную жару, но всегда есть чувство, что что-то не так, которое мешает играть. Видел, что некоторые игроки просто мучаются на корте, но, главное, пока никому не стало плохо", — приводит слова Федерера официальный сайт турнира.