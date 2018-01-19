Роддик: чем дольше Федерер в турнире, тем больше денег. Это бизнес

Экс первая ракетка мира американец Энди Роддик ответил на вопрос своего подписчика в сети «Твиттер» о том, заслужил ли швейцарец Роджер Федерер право проводить все матчи на Australian Open в вечернее и ночное время.

«Давайте не будем притворяться, это бизнес. Чем дольше Роджер будет находиться в сетке, тем больше глаз по всему миру будет приковано к экранам, больше рекламных и спонсорских денег и так далее. Поэтому организаторы будут прислушиваться к звёздам», — написал Роддик в своём «твиттере».