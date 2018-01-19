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Свитолина разгромила Костюк и впервые в карьере вышла в 4-й круг Australian Open

Теннис

Украинка Элина Свитолина (4) пробилась в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии. В матче третьего раунда она разгромила свою 15-летнюю соотечественницу Марту Костюк (Q) — 6:2, 6:2.

Поединок продолжался 59 минут. На счету Свитолиной 5 эйсов, 11 виннеров и 5 из 8 реализованных брейк-пойнтов. Костюк ни разу не подала навылет, заработала 10 виннеров, совершила 9 двойных ошибок и реализовала единственный брейк-пойнт.

Отметим, что Свитолина впервые в карьере вышла в четвёртый круг Australian Open. За место в четвертьфинале Элина сыграет с чешкой Денисой Аллертовой (Q), которая в третьем круге обыграла польскую теннисистку Магду Линетт — 6:1, 6:4. Также барьер третьего круга преодолела хорватка Петра Мартич, одолевшая представительницу Таиланда Луксику Кумкхум (Q) — 6:3, 3:6, 7:5.

Australian Open (ж) 2018. 3-й круг
19 января 2018 года, пятница. 05:45 МСК
Марта
Костюк
Элина
Свитолина
2:6 2:6
Australian Open (ж) 2018. 3-й круг
19 января 2018 года, пятница. 03:10 МСК
Дениса
Аллертова
Магда
Линетт
6:1 6:4
Australian Open (ж) 2018. 3-й круг
19 января 2018 года, пятница. 03:15 МСК
Луксика
Кумкхум
Петра
Мартич
3:6 6:3 5:7
5-й день Australian Open. Рублёв играет с Димитровым. LIVE
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