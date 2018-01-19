Александрова и Севастова не смогли выйти в третий круг AO-2018 в парном разряде

Россиянка Екатерина Александрова и представительница Латвии Анастасия Севастова проиграли свой матч второго круга Australian Open в парном разряде. Александрова и Севастова встречались с канадкой Габриэлой Дабровски и китаянкой Сюй Ифань (6) и уступили — 4:6, 4:6.

Поединок продолжался 1 час 24 минуты. На счету Александровой и Севастовой 1 эйс, 13 виннеров, 1 двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 10. Дабровски и Сюй Ифань подали навылет 1 раз, заработали 25 виннеров, совершили 7 двойных ошибок и реализовали 5 из 6 брейк-пойнтов.