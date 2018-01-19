Макарова и Веснина прошли в третий круг Australian Open в паре

Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина (2) пробились в третий круг Открытого чемпионата Австралии в парном разряде. Во втором раунде они обыграли тандем Далила Якупович (Словения)/Ирина Хромачёва (Россия) со счётом 6:2, 6:3.

Поединок продолжался 67 минут. Макарова и Веснина ни разу не подали навылет, заработали 19 виннеров, совершили 3 двойные ошибки и реализовали 4 брейк-пойнта из 9.

За выход в четвертьфинал Макарова и Веснина сыграют с победительницами противостояния Барбора Крейчикова/Катержина Синякова (Чехия, 16) — Зарина Дияс (Казахстан)/Магда Линетт (Польша).