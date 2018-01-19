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Мертенс победила Корне и сыграет с Мартич в 4-м круге Australian Open

Теннис

Бельгийская теннисистка Элисе Мертенс вышла в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии, в двух партиях обыграв представительницу Франции Ализе Корне со счётом 7:5, 6:4. Продолжительность противостояния составила 2 часа 3 минуты. Элисе дважды подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 7 из 16 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 11 двойных ошибок и 5 брейков.

За выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии Мертенс поспорит с представительницей Хорватии Петрой Мартич.

Australian Open (ж) 2018. 3-й круг
19 января 2018 года, пятница. 05:35 МСК
Элисе
Мертенс
Ализе
Корне
7:5 6:4
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