Мертенс победила Корне и сыграет с Мартич в 4-м круге Australian Open

Бельгийская теннисистка Элисе Мертенс вышла в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии, в двух партиях обыграв представительницу Франции Ализе Корне со счётом 7:5, 6:4. Продолжительность противостояния составила 2 часа 3 минуты. Элисе дважды подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 7 из 16 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 11 двойных ошибок и 5 брейков.

За выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии Мертенс поспорит с представительницей Хорватии Петрой Мартич.