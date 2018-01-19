Матч Шарапова — Кербер на Australian Open начнётся 20 января около 11:00 мск

Официальный «твиттер» Открытого чемпионата Австралии сообщает, что матч россиянки Марии Шараповой и представительницы Германии Анжелики Кербер начнётся 20 января около 11:00 мск.

Накануне пятикратная победительница турниров «Большого шлема» во втором круге обыграла представительницу Латвии Анастасию Севастову со счётом 6:1, 7:6 (7:4), а Кербер в двух партиях обыграла представительницу Хорватии Донну Векич — 6:4, 6:1.

В вечерней сессии также состоится встреча действующего победителя Australian Open швейцарца Роджера Федерера с французом Ришаром Гаске.