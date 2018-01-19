Рублёв в четырёх сетах проиграл Димитрову в третьем круге Australian Open

Российский теннисист Андрей Рублёв (30) не сумел пробиться в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии, проиграв представителю Болгарии Григору Димитрову (3) со счётом 3:6, 6:4, 4:6, 4:6. Продолжительность противостояния составила 3 часа 7 минут. Андрей 4 раза подал навылет, совершил 13 двойных ошибок и реализовал 4 из 15 брейк-пойнтов. На счету его соперника 13 эйсов, 15 двойных ошибок и 6 брейков.

За выход в четвертьфинал Australian Open Димитров поспорит с победителем матча Ник Кирьос (Австралия, 17) — Жо-Вильфрид Цонга (Франция, 15).