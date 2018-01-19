Карлович — 1-й теннисист, выполнивший не менее 50 эйсов в двух матчах подряд

Хорватский теннисист Иво Карлович стал первым теннисистом в истории, которому удалось в двух матчах подряд выполнить не менее 50 эйсов. В поединке третьего круга Открытого чемпионата Австралии с представителем Италии Андреасом Сеппи уроженец Загреба в восьмой раз в карьере достиг отметки в 50 подач навылет за матч. Всего на его счету 52 эйса.

Сеппи одолел Карловича со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 6:7 (3:7), 6:7 (5:7), 9:7.

Во втором круге Иво выполнил 53 подачи навылет и победил японца Юити Сугиту со счётом 7:6 (7:3), 6:7 (3:7), 7:5, 4:6, 12:10.