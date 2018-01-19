Матч с Джумхуром — 550-й для Надаля на харде

Испанский теннисист Рафаэль Надаль (1) в третьем круге Открытого чемпионата Австралии играет с боснийцем Дамиром Джумхуром (28). Для уроженца Манакора это 550-й поединок в карьере на хардовом покрытии, сообщает официальный «твиттер» соревнований.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию этого противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Надаль — Джумхур на Australian Open.

Победитель этого противостояния за выход в четвертьфинал Australian Open поспорит с представителем Аргентины Диего Шварцманом (24).