Димитров: с Рублёвым я сыграл немного лучше, чем с Макдональдом

Болгарин Григор Димитров прокомментировал свою победу над россиянином Андреем Рублёвым в третьем круге Открытого чемпионата Австралии со счётом 6:3, 4:6, 6:4, 6:4.

«Я хорошо восстановился после проигрыша сета со счётом 0:6 в матче с Макдональдом. Сегодня было ещё одно тяжёлое испытание для меня. Мне вновь нужно было найти путь к победе. В целом я сыграл немного лучше, чем в предыдущей встрече. На корте было очень тепло, такие условия мне подходят. Я остался доволен тем, как всё прошло.

Жара меня не пугает. Когда я жил в Болгарии в детстве, летом было очень жарко и сухо. Почти так же, как здесь сегодня. Условия были прекрасными. Думаю, со временем я стал лучше находить свой ритм в такой ситуации. Также в плане психологического настроя я изменился за четыре-пять лет. Я знаю, как лучше обращаться со своим организмом, как выполнять удары, что делать во время пауз и остальное. Всё это имеет значение в игре», — цитирует Димитрова официальный сайт турнира.