Янчук: Шараповой нужно будет именно играть, а не просто желать выиграть

Заслуженный тренер России Виктор Янчук поделился ожиданиями от матча россиянки Марии Шараповой с немкой Анжеликой Кербер в третьем круге Australian Open. Встреча состоится 20 января.

«Силы Шараповой и Кербер равны. Маше предстоит нелёгкий матч. Кербер физически хорошо подготовлена: и бегает, и бьёт, тем более левша. Шараповой нужно именно играть, а не просто желать выиграть. Ей есть чем обыграть соперницу.

Остаётся только пожелать Маше стабильности и уравновешенности, чтобы она сохраняла холодный расчёт и ум в этой горячей игре при громких криках и ударах. Шансы есть, но всё решит внутреннее психологическое состояние. Амбиции – это хорошо, но надо играть уверенно, чётко и спокойно. Эмоций и энергии Маше хватает», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ириной Белкиной.