Свитолина: мне всего 23, я ещё молодая, но с Мартой мы поменялись ролями

Украинка Элина Свитолина поделилась впечатлениями от победы над своей 15-летней соотечественницей Мартой Костюк в третьем круге Открытого чемпионата Австралии со счётом 6:2, 6:2.

«Я очень старалась сегодня как можно меньше времени провести на корте и выиграть к тому же. Было не так плохо, как кажется. Я ожидала, что будет хуже, но рада, что смогла закончить в двух сетах.

Марта очень здорово играет. Видно, что у неё есть рисунок игры, поэтому я уверена, что в будущем мы будем видеть её игру намного чаще.

Мне 23, и говорят, что я молодая. А здесь мы немножко поменялись ролями. Это было что-то новое. Я рада, что смогла это преодолеть», — сказала Свитолина.

Видео доступно на «Чемпионате».