Свитолина: мне всего 23, я ещё молодая, но с Мартой мы поменялись ролями

Украинка Элина Свитолина поделилась впечатлениями от победы над своей 15-летней соотечественницей Мартой Костюк в третьем круге Открытого чемпионата Австралии со счётом 6:2, 6:2.
«Я очень старалась сегодня как можно меньше времени провести на корте и выиграть к тому же. Было не так плохо, как кажется. Я ожидала, что будет хуже, но рада, что смогла закончить в двух сетах.
Марта очень здорово играет. Видно, что у неё есть рисунок игры, поэтому я уверена, что в будущем мы будем видеть её игру намного чаще.
Мне 23, и говорят, что я молодая. А здесь мы немножко поменялись ролями. Это было что-то новое. Я рада, что смогла это преодолеть», — сказала Свитолина.
Видео доступно на «Чемпионате».
Свитолина разгромила Костюк и впервые в карьере вышла в 4-й круг Australian Open