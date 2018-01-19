Роддик не согласился с Вудбриджем в вопросе обладателей лучших подач в теннисе

16-кратный победитель турниров «Большого шлема» в парном разряде австралиец Тодд Вудбридж в одном из интервью рассказал, что считает обладателями лучшей подачи в мужском теннисе за последние 30 лет Бориса Беккера, Пита Сампраса, Марка Филиппуссиса и Ника Кирьоса.

Бывшая первая ракетка мира, победитель Открытого чемпионата США 2003 года в одиночном разряде американец Энди Роддик не согласился с таким выбором.

«Погодите. Горан, Иснер, Карлович должны быть в этом списке», — написал Роддик в своём «твиттере».