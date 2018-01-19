Сеппи: в матче с Карловичем тяжелее было психологически, чем физически

Итальянский теннисист Андреас Сеппи прокомментировал свою победу в третьем круге Открытого чемпионата Австралии над хорватом Иво Карловичем со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 6:7 (3:7), 6:7 (5:7), 9:7 и поделился ожиданиями от встречи с британцем Кайлом Эдмундом.

«Конечно, это было тяжело. Больше даже психологически, чем физически. Матч получился очень долгим. Я вёл 2:0 по сетам, затем всё дошло до пятой партии, где нет тай-брейка, а взять подачу Иво крайне сложно. В концовке я испытал огромное облегчение.

Я отлично провёл первый тай-брейк. Я всегда был в правильном углу на приёме. Во втором я сыграл не так хорошо. Я начал его с двойной ошибки и всё время уступал в счете. В концовке четвёртого был мини-брейк и ощущалось большое напряжение, ведь случиться может всё что угодно. Тай-брейки — это было нелегко, но в итоге я сумел победить.

Эдмунд также будет непростым соперником. Он может играть в очень быстрый теннис, особенно с форхенда. Да, он опасен. Но, надеюсь, я смогу показать хорошую игру», — цитирует Сеппи официальный сайт турнира.