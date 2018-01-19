Кирьос одолел Цонгу и сыграет с Димитровым в четвёртом круге Australian Open

Австралийский теннисист Ник Кирьос (17) пробился в четвёртый круг Australian Open, обыграв представителя Франции Жо-Вильфрида Цонгу (15) со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 7:6 (8:6), 7:6 (7:5). Продолжительность поединка составила 3 часа 21 минуту. Уроженец Канберры 28 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 1 из 4 брейк-пойнтов. На счету Цонги 28 эйсов, 4 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии Кирьос поспорит с болгарином Григором Димитровым (3).