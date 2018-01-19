Чилич победил Харрисона в третьем круге Открытого чемпионата Австралии

Хорватский теннисист Марин Чилич (6) вышел в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии, в трёх партиях обыграв представителя США Райана Харрисона со счётом 7:6 (7:4), 6:3, 7:6 (7:4). Продолжительность противостояния составила 2 часа 32 минуты. Марин 16 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 2 из 4 брейк-пойнтов. На счету его соперника 10 эйсов, 1 двойная ошибка и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии Чилич поспорит с представителем Испании Пабло Карреньо-Бустой (10).