Надаль: если не покажу своей лучшей игры, пожалуй, победить Шварцмана не смогу

Испанец Рафаэль Надаль прокомментировал свою победу над боснийцем Дамиром Джумхуром в третьем круге Открытого чемпионата Австралии со счётом 6:1, 6:3, 6:1 и поделился ожиданиями от встречи с аргентинцем Диего Шварцманом.

«Конечно, я провёл хороший матч. Когда побеждаешь 6:1, 6:3, 6:1 в третьем круге, это всегда прекрасный результат, не так ли? Невозможно добиться такого результата, не играя хорошо. Я очень рад, что прошёл дальше. Это отличная новость.

Моя подготовка была обычной. Проснулся, сходил в зал, прибыл на арену, провёл разминку в зале, потом на корте, перекусил и сыграл в Парчиси. Вот и всё.

Приехав на турнир, я не знал, как буду выглядеть на корте в эти две недели. Но здесь я уже две недели и один день. Мне требовалось провести немало часов на корте, тренироваться, проводить сеты с разными соперниками. Думаю, я хорошо подготовился к Australian Open. Я отлично себя чувствую, вышел в четвёртый круг, потому что делал правильные вещи. Посмотрим, как далеко смогу пройти.

Шварцман — прекрасный теннисист. Он отлично провёл минувший сезон и этот начал здорово. Он уже выиграл три матча здесь, играя на высоком уровне. Если я не покажу своего лучшего тенниса, то, пожалуй, выиграть не смогу. Диего способен выполнять все виды ударов, контролировать ситуацию на задней линии. Он не так часто ошибается и может здорово менять направление ударов. Диего уже играл в четвертьфинале US Open, а здесь дошёл до четвёртого круга. Мне будет нелегко. Нужно будет сыграть как можно лучше», — цитирует Надаля официальный сайт турнира.