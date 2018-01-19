Остапенко проиграла Контавейт в третьем круге Открытого чемпионата Австралии

Латвийская теннисистка Елена Остапенко (7) не смогла пробиться в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии, проиграв представительнице Эстонии Анетт Контавейт (32) со счётом 3:6, 6:1, 3:6. Поединок продолжался 1 час 54 минуты. Елена трижды подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 8 из 14 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 6 эйсов, 7 двойных ошибок и 9 брейков.



«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию этого противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Остапенко — Контавейт на Australian Open.

За выход в четвертьфинал Контавейт поспорит с испанкой Карлой Суарес-Наварро.