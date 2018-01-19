Победа Свитолиной, поражение Бондаренко — в обзоре 3-го круга Australian Open

Украинская теннисистка Элина Свитолина в двух партиях обыграла свою 15-летнюю соотечественницу Марту Костюк в третьем круге Открытого чемпионата Австралии со счётом 6:2, 6:2.

Ещё одна представительница Украины Катерина Бондаренко не смогла пробиться дальше, в трёх партиях уступив словачке Магдалене Рыбариковой со счётом 5:7, 6:3, 1:6.

Видеообзоры этих и других противостояний третьего круга Открытого чемпионата Австралии доступны на «Чемпионате».

Первый турнир «Большого шлема» 2018 года завершится 27 января.