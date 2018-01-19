Цонга: в решающие моменты матча с Кирьосом я действовал неудачно

Француз Жо-Вильфрид Цонга прокомментировал своё поражение от австралийца Ника Кирьоса в третьем круге Australian Open со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 6:7 (6:8), 6:7 (5:7).

«На сетболе в третьем сете между первой и второй подачами какой-то парень стал говорить мне, что я нахожусь под большим давлением. Это сводило меня с ума, и я разозлился. Это нечестно. Парень сидит на трибуне. Я говорю ему: «Спускайся и посмотрим. Почувствуешь ли ты давление». Но это не так важно.

В целом я показал хороший теннис, но не могу назвать этот матч отличным, потому что в решающие моменты я действовал неудачно. А именно в этих ситуациях нужно играть стабильнее, чтобы пройти дальше. У меня были возможности, я мог вести в счёте, но не реализовал своих шансов. Думаю, в этом я могу прибавить. Также всегда можно что-то улучшить в технике.

На последнем тай-брейке я был сконцентрирован, но ошибся в ударе с бэкхенда. Затем я вышел в сетке, он выполнил обводящий удар. Это был хороший момент. Ник играл уверенно, ничего не скажешь», — цитирует Цонгу официальный сайт турнира.