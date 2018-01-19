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Возняцки вышла в 4-й круг Australian Open, победив Бертенс

Теннис

Датская теннисистка Каролина Возняцки (2) вышла в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии, обыграв представительницу Нидерландов Кики Бертенс (30) со счётом 6:4, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 27 минут. Бывшая первая ракетка мира трижды подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 3 из 4 брейк-пойнтов. На счету Бертенс 4 эйса, 2 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии Возняцки поспорит с представительницей Словакии Магдаленой Рыбариковой (19).

Australian Open (ж) 2018. 3-й круг
19 января 2018 года, пятница. 15:00 МСК
Кики
Бертенс
Каролина
Возняцки
4:6 3:6
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