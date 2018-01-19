Остапенко потеряла шансы занять 1-ю строчку рейтинга по итогам Australian Open

Латвийская теннисистка Елена Остапенко (7), проигравшая в третьем круге Открытого чемпионата Австралии представительнице Эстонии Анетт Контавейт (32) со счётом 3:6, 6:1, 3:6, выбыла из борьбы за первую строчку рейтинга WTA по итогам турнира.

Шансы сместить румынскую теннисистку Симону Халеп с вершины рейтинга сохраняют датчанка Каролина Возняцки, украинка Элина Свитолина и чешка Каролина Плишкова. Возняцки и Плишкова ранее уже возглавляли рейтинг WTA.

Открытый чемпионат Австралии завершится 27 января.