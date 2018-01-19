Севастова снялась с турнира в Санкт-Петербурге из-за травмы правого бедра

Латвийская теннисистка Анастасия Севастова снялась с турнира St. Petersburg Ladies Trophy из-за травмы правого бедра, сообщает пресс-служба WTA. В основной сетке соревнований Севастову заменит чешка Катержина Синякова.



В последнем матче в одиночном разряде Анастасия проиграла россиянке Марии Шараповой в борьбе за выход в третий раунд Australian Open — 2018 со счётом 1:6, 6:7 (4:7). На следующий день Севастова проиграла матч в паре с россиянкой Екатериной Александровой — канадке Габриэле Дабровски и китаянке Сюй Ифань, шестым сеяным турнира.

Шарапова вышла в третий круг Australian Open, победив Севастову