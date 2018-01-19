Цонга — отвлекавшему его болельщику: спускайся, я тебе покажу напряжённый момент

Француз Жо-Вильфрид Цонга, проигравший австралийцу Нику Кирьосу в третьем раунде Australian Open — 2018 со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 6:7 (6:8), 6:7 (5:7), рассказал об инциденте с болельщиком.



«На сетболе Кирьоса, когда я готовился выполнять вторую подачу, какой-то парень на трибуне постоянно говорил: «Напряжённый момент, напряжённый момент». Конечно, проиграв после этого, я немного разозлился. Он сидел наверху и чувствовал себя в безопасности, и я сказал ему: «Спускайся, я тебе покажу напряжённый момент». Вот и всё, ничего серьёзного.



Слышал ли рассказ Кирьоса, как он ходил на мои тренировки во время Australian Open — 2008 и просил автограф? Да, знаю об этом, ведь он достаточно давно в туре. Я встречался с ним на более мелких турнирах и знаю эту историю. Конечно, это здорово. Значит, я вдохновлял молодых ребят, они хотели быть похожими на меня. Потрясающе», — приводит слова Цонги официальный сайт турнира.