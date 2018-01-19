Кирьос: Цонга очень хорошо подавал, у меня было мало шансов на приёме

Австралиец Ник Кирьос прокомментировал свою победу над французом Жо-Вильфридом Цонга в третьем круге Australian Open — 2018 со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 7:6 (8:6), 7:6 (7:5). Следующим соперником Кирьоса станет болгарин Григор Димитров.



«Чем я доволен больше всего? Тем, как играл в этом матче. Он тяжёлый соперник, побеждавший, думаю, всех сильнейших теннисистов в мире. Я знал, что мне будет нелегко, и очень нервничал перед поединком. Конечно, проигрывая со счётом 2:5 на тай-брейке в четвёртой партии, я уже готовился к решающему сету и просто хотел чуть-чуть зацепиться. То, что я выиграл тот сет, — просто невероятно.



Я понимал, что тай-брейки — мой шанс. Возможно, лучший шанс в матче. Он очень хорошо подавал на протяжении всего матча, и у меня было мало шансов на приёме. В целом матч получился отличным», — цитирует Кирьоса официальный сайт турнира.