Рыбарикова: год назад ни за что не поверила бы, что войду в топ-20

Словачка Магдалена Рыбарикова, вышедшая в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии — 2018 благодаря трёхсетовой победе над украинкой Катериной Бондаренко и закрепившаяся в топ-20, вспомнила, что в середине марта прошлого года из-за травмы была в пятой сотне рейтинг-листа.



«Пропустив Австралию год назад, я была очень расстроена. Сыграть здесь было моей целью, я планировала использовать защищённый рейтинг, но не смогла выступить, потому что колено ещё не пришло в нормальное состояние. На полное выздоровление ушло на два месяца больше, чем предполагалось.



Тем не менее мне удался великолепный сезон. Я не могла и близко ожидать подобного после такого длинного перерыва. Я играла расслабленно, получала удовольствие от тенниса и не думала о прошлом. Если бы кто-то сказал мне год назад, что сейчас я войду в топ-20 и буду в четвёртом круге Australian Open, я бы не поверила. Это слишком здорово, чтобы быть правдой.



Многие давно говорили мне, что я должна быть в топ-20. Они не понимали, почему я не могу добраться до двадцатки. Конечно, это непросто. Надо быть сильной психологически, хорошо готовой физически. Наверное, я плохо заботилась о своём организме и была не права в этом. Сейчас я отношусь к нему гораздо внимательнее, стараюсь вести себя профессионально. Может быть, я стала взрослее. Теперь у меня больше опыта. Кому-то надо меньше времени, кому-то — больше. Кто-то может выйти на пик уже в 15 или в 20 лет. Все мы разные», — цитирует Рыбарикову официальный сайт WTA.