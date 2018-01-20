Мартич: до сих пор не могу поверить, что провела такой сезон. Мечты сбываются

Хорватка Петра Мартич, ставшая участницей четвёртого раунда Открытого чемпионата Австралии — 2018 в результате победы над тайкой Луксикой Кумкхум со счётом 6:3, 3:6, 7:5, поделилась эмоциями после успешного возвращения. Прошлой весной травмированная Мартич выпала из топ-500, а сейчас вернётся в топ-60.



«До сих пор, оглядываясь назад, я нередко не могу поверить, что провела такой сезон. Сейчас я снова здорово выступаю на турнире „Большого шлема“. Мечты сбываются. Когда я вернулась в тур, то не имела ни малейшего представления о том, чего мне ждать. Не знала, как будет реагировать моё тело, смогу ли я тренироваться так же упорно, как раньше. Но всё идёт здорово, и я счастлива», — приводит слова Мартич официальный сайт WTA.