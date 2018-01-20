Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
все матчи

Кис выиграла у Богдан и вышла в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии

Теннис

Американская теннисистка Мэдисон Кис добилась успеха в матче третьего круга Australian Open с представительницей Румынии Аной Богдан. Поединок завершился со счётом 6:3, 6:4.

Матч продолжался 1 час 14 минут. В активе американки шесть эйсов, 2 реализованных брейк-пойнта из 5 и 2 двойные ошибки. У румынки 1 двойная ошибка и 3 нереализованных брейк-пойнта.

В четвёртом круге турнира Кис встретится с победительницей пары Александра Саснович — Каролин Гарсия.

«Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию событий шестого игрового дня Открытого чемпионата Австралии.

Australian Open (ж) 2018. 3-й круг
20 января 2018 года, суббота. 03:10 МСК
Ана
Богдан
Мэдисон
Кис
3:6 4:6
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент