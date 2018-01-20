Халеп и Дэвис повторили рекорд AO по количеству геймов в женских матчах

Румынка Симона Халеп (1) обыграла американку Лорен Дэвис в матче третьего круга женского одиночного разряда Australian Open — 2018. Поединок завершился со счётом 4:6, 6:4, 15:13 в пользу первой сеяной.

В общей сложности теннисистки сыграли 48 геймов. Этот показатель является повторением рекорда Открытого чемпионата Австралии. В 1996 году американка Чанда Рубин и испанка Аранча Санчес-Викарио в четвертьфинале турнира также провели 48 геймов. Ту встречу выиграла Рубин — 6:4, 2:6, 16:14.

Кроме того, матч Халеп — Дэвис стал третьим по продолжительности женским поединком на Australian Open. Теннисистки провели на корте 3 часа 44 минуты. Рекорд принадлежит матчу четвёртого круга AO-2011 между итальянкой Франческой Скьявоне и россиянкой Светланой Кузнецовой (6:4, 1:6, 16:14). Та встреча длилась 4 часа 44 минуты.