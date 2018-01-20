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Фучович вышел в 4-й круг Australian Open, где может сыграть с Федерером

Теннис

Венгр Мартон Фучович в третьем круге Открытого чемпионата Австралии переиграл аргентинца Николаса Киккера со счётом 6:3, 6:3, 6:2. Теннисисты провели на корте 1 час 56 минут. 25-летний венгр, занимающий 85-е место в рейтинге АТР, 12 раз подал навылет, обошёлся без двойных ошибок, реализовал 6 брейк-пойнтов из 9 и проиграл 1 гейм на своей подаче. Кроме того, он сделал 35 виннеров при 15 у соперника.

В первом в карьере матче четвёртого круга турнира серии «Большого шлема» Фучович сыграет либо с Роджером Федерером (2), либо с Ришаром Гаске (29).

Australian Open (м) 2018. 3-й круг
20 января 2018 года, суббота. 07:40 МСК
Мартон
Фучович
Николас
Киккер
6:3 6:3 6:2
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