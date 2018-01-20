Халеп: я почти умерла на корте, мышцы отказывались работать

Румынка Симона Халеп рассказала, что помогло ей победить американку Лорен Дэвис со счётом 4:6, 6:4, 15:13 в третьем круге Australian Open.

«Это очень трудный матч. Я очень нервничала. Никогда не играла такой долгий третий сет. Поэтому я невероятно рада, что смогла выстоять и победить. Я почти умерла на корте. Понятия не имею, сколько я бегала, но мои мышцы уже протестовали и не хотели работать. Я счастлива выиграть и вновь выйти в четвёртый круг этого турнира. Это просто великолепно», — приводит слова Халеп официальный сайт турнира.