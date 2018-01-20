Текстовая онлайн-трансляция матча Джокович — Рамос-Виньолас на Australian Open

Серб Новак Джокович (14) в третьем круге Открытого чемпионата Австралии сыграет с испанцем Альбертом Рамосом-Виньоласом (21). Начало матча запланировано на 11:00 по московскому времени. Все четыре предыдущих матча между этими соперниками завершились в пользу 30-летнего белградца.

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

Джокович занимает 14-е место в рейтинге АТР, а Рамос-Виньолас — 22-е. Победитель этого матча в четвёртом круге встретится либо с немцем Александром Зверевым, либо с корейцем Чхун Хёном.