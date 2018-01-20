Фоньини за 3 часа одолел Беннето и вышел в 4-й круг Australian Open

Итальянец Фабио Фоньини (25) в третьем круге Открытого чемпионата Австралии сломил сопротивление француза Жюльена Беннето со счётом 3:6, 6:2, 6:1, 4:6, 6:3. Продолжительность поединка составила ровно 3 часа. 30-летний уроженец Санремо, занимающий 27-е место в рейтинге АТР, активно выиграл 57 розыгрышей и реализовал 7 брейк-пойнтов из 12, а его 36-летний оппонент совершил 26 виннеров и 3 брейка.

Фоньини во второй раз в карьере дошёл до второй недели Australian Open и за право впервые сыграть в четвертьфинале поспорит либо с аргентинцем Хуаном-Мартином дель Потро (12), либо с чехом Томашем Бердыхом (19).