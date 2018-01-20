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Кис: сейчас мне комфортнее в роли участницы 2-й недели ТБШ, чем пару лет назад

Теннис

Американка Мэдисон Кис, переигравшая в третьем круге Открытого чемпионата Австралии румынку Ану Богдан со счётом 6:3, 6:4, прокомментировала достигнутый успех.

«Сегодня был трудный матч, поэтому я рада, что сыграла хорошо и прошла дальше. В целом на первой неделе я играла здорово и довольно умно. Сейчас я чувствую себя более комфортно в качестве участницы второй недели, чем пару лет назад, но по-прежнему испытываю волнение. Мы все работаем ради этого, так что я рада, но и немного взволнована.

Мы с моей командой решили раньше закончить прошлый сезон, чтобы полностью восстановиться после травмы запястья. Первые несколько недель я посвятила укреплению запястья. Я должна была убедить, что полностью готова, прежде чем приступать к интенсивным тренировкам», — приводит слова Кис официальный сайт турнира.

Кис выиграла у Богдан и вышла в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии
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