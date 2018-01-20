А. Зверев: в пятом сете у меня не было времени понять, что происходит

Немец Александр Зверев, уступивший корейцу Чхун Хёну со счётом 7:5, 6:7 (3:7), 6:2, 3:6, 0:6, прокомментировал ход встречи.

«В течение четырёх сетов мы оба играли очень хорошо, матч проходил на высочайшем уровне. Даже после проигрыша своей подачи в четвёртой партии я всё равно играл неплохо, у меня были шансы сделать брейк. А пятый сет прошёл так быстро, что у меня не было времени понять, что происходит. Я в целом играл на хорошем уровне и мог выиграть в четырёх сетах, но соперник тоже играл невероятно.

Что касается пятого сета, то дело точно не в физической форме. Есть нюансы, которые мне нужно исправить при игре в решающие моменты матчей на турнирах «Большого шлема». Это случилось на Уимблдоне, на US Open и вот теперь это случилось здесь. Я ещё молод, у меня ещё есть время для прогресса. Мне необходимо прибавить в этом аспекте», — приводит слова Зверева официальный сайт турнира.