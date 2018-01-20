Победа над Шараповой стала для Кербер 12-й кряду в нынешнем сезоне

Немка Анжелика Кербер (21) в третьем круге Открытого чемпионата Австралии обыграла россиянку Марию Шарапову со счётом 6:1, 6:3. Для 29-летней уроженки Бремена, занимающей 16-е место в рейтинге WТА, эта победа стала 12-й кряду в этом сезоне, включая четыре выигранных матча на Кубке Хопмана и пять на победном для неё турнире в Сиднее.

В четвёртом круге Кербер сыграет либо с полькой Агнешкой Радваньской (26), либо с Се Шувэй из Тайваня.

Шарапова проиграла Кербер в третьем круге Открытого чемпионата Австралии

Анжелика сравнялась с Марией по количеству побед в очном противостоянии — 4-4.