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Федерер победил Гаске и вышел в четвёртый круг Australian Open

Теннис

Швейцарец Роджер Федерер (2) в третьем круге Открытого чемпионата Австралии одолел француза Ришара Гаске (29) со счётом 6:2, 7:5, 6:4. Теннисисты провели на корте 1 час 59 минут. 36-летний уроженец Базеля, занимающий второе место в рейтинге АТР, исполнил 12 эйсов, допустил одну двойную ошибку, реализовал пять брейк-пойнтов из восьми и проиграл один гейм на своей подаче. Роджер сделал 42 виннера при 27 у Гаске.

Следующим соперником Федерера станет венгр Мартон Фучович.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

Australian Open (м) 2018. 3-й круг
20 января 2018 года, суббота. 13:05 МСК
Ришар
Гаске
Роджер
Федерер
2:6 5:7 4:6
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