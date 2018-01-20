Се Шувэй вслед за Мугурусой победила А. Радваньску на Australian Open

Полька Агнешка Радваньска (26) в третьем круге Открытого чемпионата Австралии уступила Се Шувэй из Тайваня со счётом 6:2, 7:5. За 1 час 39 минут 32-летняя азиатка, занимающая 82-е место в рейтинге WТА, реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми, проиграла три гейма на своей подаче и активно выиграла 31 розыгрыш. Агнешка совершила 18 виннеров.

В четвёртом круге соперницей Се Шувэй станет немка Анжелика Кербер (21), ранее разгромившая россиянку Марию Шарапову.

Напомним, что кругом ранее Се Шувэй победила испанку Гарбинье Мугурусу (3).