Шарапова: играть КФ в этом году не планирую и за рейтингом не гонюсь

Россиянка Мария Шарапова, уступившая в третьем круге Australian Open немке Анжелике Кербер со счётом 1:6, 3:6, рассказала о ближайших планах и рейтинговых целях на сезон.



«Мои ближайшие планы — отправиться на Ближний Восток. Играть в Кубке Федерации в этом году не планирую. Ставлю ли цели на этот сезон в плане места в рейтинге? Нет. Я вообще никогда внимательно за этим не следила, не рассматривала сетки, расписание. Конечно, у меня был совсем неплохой рейтинг, но главное не в этом, а как я готовилась к турнирам «Большого шлема», какие соревнования играла перед ними. Так что за очками не гонюсь. Будь иначе, я бы наверняка играла больше турниров, но я никогда так не делала», — приводит слова Шараповой официальный сайт турнира.