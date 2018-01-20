Федерер: все матчи в Австралии были хороши, в том числе эпическая игра с Сафиным

Швейцарец Роджер Федерер, 19-кратный чемпион турниров «Большого шлема», прокомментировал свою победу в третьем круге Australian Open — 2018 над французом Ришаром Гаске (6:2, 7:5, 6:4), ставшую для него 90-й на этих соревнованиях, и вспомнил предыдущие яркие матчи в Мельбурне.



«Я надеялся, что смогу сыграть на таком уровне, и очень рад этому, рад победе над Ришаром. Было непросто, и по счёту это видно. Наверное, я мог бы выиграть чуть быстрее, но я доволен. Сегодня были совсем другие погодные условия — влажность от 10% повысилась до 75%. В результате я жутко потел. Несмотря на это, у нас получались хорошие удары, и, думаю, мы сыграли на хорошем уровне.

Мои лучшие воспоминания об этом турнире? Наверное, первый круг в 2000 году против Чанга — моя первая победа здесь. Это было здорово. В 2004-м я выиграл здесь полуфинал у Ферреро, обеспечив себе первую строчку в следующий понедельник, а через несколько дней обыграл Сафина в финале. Было и много пятисетовых матчей. Честно говоря, этот турнир никогда не получался плохим. Даже в тот год, когда я уступил Сеппи, я играл неплохо. Проигранный матч Сафину в 2005 году получился эпическим. Ещё были два отличных финала с Рафой — в 2009-м и в прошлом году. А в 2010-м я выиграл здесь, если не ошибаюсь, первый «мэйджор» после рождения дочек», — приводит слова Федерера официальный сайт турнира.