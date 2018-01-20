Чхун Хён: в Корее на улицах меня не узнают, только фотографируются на корте

Южнокореец Чхун Хён, неожиданно победивший немца Александра Зверева в третьем круге Australian Open — 2018 (5:7, 7:6 (7:3), 2:6, 6:3, 6:0), прокомментировал этот успех, а также рассказал о своём питании перед матчами и о популярности на родине.



«Матч со Зверевым был очень тяжёлым. В прошлом году я уже встречался с ним, хоть и на грунте. Мы знаем, как играть друг против друга, но в любом случае он на таком уровне, на котором противостоять ему тяжело. Погода тоже добавляла сложностей. Я пытался не нервничать, играть расслабленно. Думаю, это и стало ключом к победе.



Мы провели отличный матч, показали высокий уровень тенниса. Я рад, что сыграл с таким соперником и победил его.



Кто входит в мою команду? Со мной в Мельбурне брат, родители и два тренера. Пять-шесть человек.



Узнают ли меня на улицах в Корее? Нет, теннис у нас не настолько популярен. На корте со мной, бывает, хотят сфотографироваться, но и всё на этом. Звонят ли мне девушки? Нет. И у меня нет девушки. Начать встречаться с кем-то? Нет.



Что я предпочитаю есть на ужин? Накануне матчей — китайскую еду. Корейская немного тяжеловата, а китайская — более лёгкая. Поэтому перед матчами всегда питаюсь китайской едой», — цитирует Чхуна официальный сайт турнира.

В 1/8 финала Чхун Хён сыграет с сербом Новаком Джоковичем.