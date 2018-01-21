Сандгрен: видел ли я себя на второй неделе «Шлема»? Даже звучит глупо

Американец Теннис Сандгрен прокомментировал свою победу над немцем Максимильяном Мартерером со счётом 5:7, 6:3, 7:5, 7:6 (7:5), выведшую его в четвёртый раунд Australian Open — 2018. До того Сандгрен лишь дважды играл в основных сетках турниров «Большого шлема» и не одержал ни одной победы.



«Видел ли я себя на второй неделе «Шлема»? Даже звучит глупо, разве нет? Конечно, я и не думал о таком, когда приехал сюда. Надеялся хорошо сыграть, одержать свою первую победу здесь — что-то такое. Но ставить перед собой цель выйти во вторую неделю было бы слишком.



Сегодня у меня был непростой соперник, но проходимый. Я хотел извлечь максимум из этой ситуации, полностью выложиться на корте — и мне это удалось. Он здорово начал матч, но в итоге мне удалось выйти победителем. Я уже получу 180 очков, а это много — как две победы на челленджерах.



Теперь я, скорее всего, смогу сыграть на «Ролан Гаррос», это великолепно. Может быть, попаду в основную сетку в Майами. В целом я стану чаще проходить в основу, а это будет давать больше шансов показывать хорошие результаты. Надеюсь, весной мне больше не придётся играть челленджеры.



Почему я решил отстричь свой «конский хвост»? Я долго шёл к этому и наконец однажды утром проснулся и сказал, что больше не могу так жить (смеётся). Решил сделать причёску, за которой проще ухаживать», — приводит слова Сандгрена официальный сайт турнира.