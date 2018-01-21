Федерер: поддержу детей в любом случае, но не очень хочу быть в туре ещё 25 лет

Швейцарец Роджер Федерер рассказал о своём отношении к возможной игре в теннис кого-то из его четырёх детей.



«Буду ли я рад, если дети пойдут по моим стопам? Если честно, надеюсь, что этого не произойдёт только по той причине, что не хотел бы провести в туре ещё 25 лет. Но я поддержу любое их начинание. Пока не знаю, куда они решат идти — в спорт, финансы, бизнес или ещё куда-то. В любом случае спорт будет им полезен. Если заниматься им в детстве, то он многому учит. Победы, поражения — всё это приходит позже, а в детстве спорт многое даёт тебе. Ты находишь новых друзей, лучше узнаешь себя. Это полезно для здоровья — ты двигаешься, бегаешь на улице.



Я буду рад, если они попробуют поиграть в теннис. К тому же буквально у всех наших друзей дети играют в теннис, и будет странно, если мои дети окажутся единственными, кто этого не делает. Вообще, у нас с женой есть некоторый список ожиданий от наших детей, и теннис на любительском уровне — одно из них. Будет обидно, если они вообще не попробуют держать в руках ракетку», — цитирует Федерера официальный сайт турнира.